رئيس تعاونية عقارية يسلب ضحاياه 32 مليارسنتيم في مشروع سكن وهمي بعين النعجة

تابعت محكمة بئر مراد رايس الأربعاء رئيس تعاونيّة عقّارية، على خلفية استيلائه 32 مليار سنتيم من ضحايا النشر الإلكتروني.

تخصّ تشييد شقق سكنية لائقة على مساحة أرض تقدر مساحتها الإجمالية بهكتارين بعين النعجة بالعاصمة.

وحسب مصادر مطلعة بملف القضية، فإن الوقائع تعود على خلفية شكاوى تقدم بها عشرات الضحايا أمام مصالح الأمن.

مفادها تعرضهم إلى عمليات نصب واحتيال على يد المتهم محل المتابعة.

وترجع أحداث القضية إلى إعلان في مواقع التواصل الاجتماعي، لمشروع بناء شقق على قطعة أرض مساحتها هكتارين بعين النعجة في العاصمة.

قبل أن يكتشف الضحايا أن قطعة الأرض التي تزعم المتهم تشييد المشروع عليها، تعود ملكيتها إلى ورثة رفضوا بيعها لمالك المشروع.

من جهته أكد أحد الضحايا، إنّ مالك التعاونية هو المسؤول الأول، لأنه لم يعلمهم سابقا بأنّ الأرض للورثة.

في حين كشف دفاع المتهم أن موكله بريء وأنّ الأموال ذهبت إلى أصحاب الأرض الأصليين الذين أخذوا المال وسافروا إلى الخارج.

وإثر هذه الوقائع، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذاً، وغرامة قدرها 200 ألف إلى حين النطق بالحكم لاحقا.