رئيس تونس يتعهد بقانون إنتخاب ورئيس حكومة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيتم وضع مشروع قانون انتخابي جديد حتى يكون النائب الذي يتم انتخابه مسؤولا أمام ناخبيه.وتعهد سعيد بتكليف رئيس حكومة جديدة، مشيرا إلى أحكام انتقالية تستجيب لإرادة الشعب

وذكر الرئيس التونسي، في كلمته التي ألقاها من أمام مقر محافظة سيدي بوزيد، إن”التدابير الاستثنائية ستتواصل.قائلا أن المجلس النيابي الذي يريدون العودة إليه كان حلبة صراع، سب وشتم عنف، وتحول إلى سوق تباع فيه الأصوات وتشترى.

وشدد الرئيس التونسي على احترامه للحريات العامة وقال: “ليسمع العالم كله الأحكام المتعلّقة بالحقوق والحريّات التي نصّ عليها الدستور ستبقى سارية المفعول، عملت على ألا يتمّ المساس بأية حرية”.

وأكد سعيد أنه لا مجال للتراجع أبدا أو الارتباك، وما زال التحدي هو التحدي، ولن نتخلى أبدا عنه إلا منتصرين. وكلما اشتدت الأزمات المفتعلة، ازدادت معها الإرادة على تخطيها وتجاوزها”.

واتهم الرئيس بعض الأطراف ببث الفوضى والشك والهلع من طرف من يريدون العودة إلى ما قبل 25 جويلية.مشددا على أنهم لن يعودوا أبدا لما قبل هذا التاريخ.وأشار إلى أن “مرافق حكومية عديدة تحسن مردودها بعد الإجراءات الاستثنائية”.

ويترقب التونسيون الخطوات القادمة لرئيس الجمهورية بعد حوالي شهرين على إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان.وتجريد النواب من الحصانة في 25 يوليو الماضي.

وفي وقت سابق، لمّح سعيد إلى مكانية إضافة تعديلات على دستور البلاد المعمول به منذ عام 2014.وأشار إلى وجود مساعٍ لتشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن واختيار وزراء قادرين على تحقيق مطالب الشعب.

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