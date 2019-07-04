رئيس جامعة البليدة 1 ينهي مهام نائبه والأمين العام ومسؤول الأمن

اتخذ رئيس جامعة البليدة 1 البروفسور محمد بن زينة، عدة قرارات بإنهاء مهام مسؤول الأمن الداخلي للجامعة، بعد شكاوي تقدم بها عدد من صحافيين وطلبة حول سوء معاملتهم عند مدخل الجامعة .

وكشف مصدر ل “النهار” أنّ رئيس جامعة اتخذ قرار بعد أن تمت معاملة أحد صحفيين “قناة خاصة” بطريقة غير لائقة أثناء قيامه بإنجاز تقرير حول فريق روبوتات بالجامعة.

كما تم تعيين مسؤول أمن جامعي جديد ،

وفي نفس السياق، شهدت نفس الجامعة تعيين عمار شكنان (رئيس قسم هندسة الطرائق سابقا) نائبا لرئيس الجامعة مكلف بالبيداغوجيا خلفا لي سيد أحمد سنوسي وأحمد فرحات(المدير الفرعي للمستخدمين سابقا) أمينا عامة الذين تم إنهاء مهامهما كمسؤولين بالجامعة .

للإشارة فان رئيس جامعة البليدة الذي تم تعينه منذ أشهر قام بتغييرات هامة علي مستوي المسؤولين بغية إعطاء دينامكية جديد لتسيير الجامعة ،بالإضافة إلى استقباله واستماعه لمشاكل طلبة و تعاون مع وسائل الإعلام في أداء مهامهم .