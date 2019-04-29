رئيس جامعة مولود معمري بتيزي وزو يُوضح بخصوص محاضرة فرحات مهني

فنّد رئيس جامعة مولود معمري بتيزي وزو، تسة أحمد، أن يكون قد رخص بتنظيم محاضرة عن بعد لزعيم حركة الـ”ماك” فرحات مهني، في الجامعة.

وقال تسة أحمد في بيان اليوم الاثنين،:” إنّ الإدارة لم ترخص أبدا لهذه المحاضرة عن بعد رغم قناعتنا بأهمية المواجهة الفكرية “.

وانتقد البيان، الذين أثاروا الجدل حول القضية، قائلا “الذين أثاروا الجدل يريدون منع المحاضرة بالقوة المادية ومن ثمة الدفع إلى المواجهة بين الطلبة وأعوان الأمن وإغراق مجددا منطقة القبائل بشكل خاص والجزائر بشكل عام في دوامة من الدم والنار”.

وأضاف رئيس جامعة مولود معمري “إن الأسرة الجامعية التي أنتمي إليها (أساتذة وطلبة وموظفون) واعية بمسؤوليتها ونحن كلنا في طليعة المبادئ الجمهورية والوحدة الوطنية”.

وأضاف البيان “كلنا نناضل من أجل جزائر أحسن طالما حلم بها شهداؤنا”.