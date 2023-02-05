رئيس جبهة البوليساريو غالي يكرم حملاوي ابتسام

كرم رئيس الجمهورية الصحراوية الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي مساء أمس السبت، بمقر رئاسة الجمهورية، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري الدكتورة حملاوي ابتسام. وهذا نظير الجهود المبذولة في إطار الدعم الإنساني المتواصل لفائدة اللاجئين الصحراويين.

كما شكرت ابتسام حملاوي السلطات الصحراوية على هذا التكريم وجددت مساندتها. ودعمها الدائم للّاجئين الصحراويين في المخيمات التي تعتبر من أقدم وأكبر المخيمات في العالم بأزيد من 176 ألف لاجئ.

ومن جهته، اعتبر رئيس الهلال الأحمر الصحراوي بوحبيني يحي بوجبيني، التكريم عربون وفاء على الوقوف الدائم. الذي عهده الشعب الصحراوي في الجزائر وفي مؤسسة الهلال الأحمر الجزائري. التي لم تدخر جهدا في مساعدة اللاجئين الصحراويين وفي أكثر المراحل تعقيدًا .