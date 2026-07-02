رئيس “جبهة المستقبل” يؤدي واجبه الانتخابي

وفي تصريح للصحافة عقب أداء واجبه الانتخابي, اعتبر بوطبيق أن الانتخابات التشريعية. تعد “محطة وطنية مهمة لترسيخ الممارسة الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية”.

ودعا رئيس الحزب بالمناسبة المواطنات والمواطنين إلى”التوجه بكثافة إلى مكاتب الاقتراع. والمساهمة في اختيار ممثليهم بكل مسؤولية خدمة للجزائر ومستقبلها”.

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