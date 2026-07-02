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رئيس “جبهة المستقبل” يؤدي واجبه الانتخابي

بقلم أسماء
رئيس “جبهة المستقبل” يؤدي واجبه الانتخابي
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دى رئيس جبهة المستقبل,  فاتح بوطبيق, اليوم الخميس, واجبه الانتخابي, على مستوى المركز الانتخابي بمدرسة “بلعرج محمد” بالقبة في الجزائر العاصمة.

رابط دائم : https://nhar.tv/efKMk
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