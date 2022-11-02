رئيس جزر القمر: نجدّد دعمنا الكامل للقضية الفلسطينية

قال رئيس جزر القمر عثماني غزالي، أن الدولة تجدد دعمها الكامل للقضية الفلسطينية، خاصة وأن بعض الدول تعيش أزمات وحروب يجب إنهاؤها.

وأضاف رئيس جزر القمر في كلمة له خلال أشغال اليوم الثاني من الإجتماع الـ31 للقمة العربية، أن جمهورية جزر القمر لايحذوها الأمل أن يثمر اللقاء بنتائج إيجابية في مجال العمل العربي المشترك. لتحقيق الأمل والرخاء والإستقرار للشعوب العربية والعالم اجمع.

كما أضاف عثماني، أن القمة تنعقد في ظل أوضاع إقليمية معقدة وتحديات تواجهها الأمة العربية. على غرار بلدان شقيقة تشهد حروبا وأزمات يجب إنهاؤها. بالإضافة كذلك إلى تجسيد حق الشعب الفلسطيني في الحياة وتحقيق طموحاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية طبقا للشرعية الدولية.

كما ثمن رئيس جزر القمر، إعلان الجزائر على توقيع إتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية. آملا أن يرى النور على أرض الواقع حسب البنود الواردة فيه. كما جدّد الدعم المستمر للقضية الفلسطينية ونهيب بالأطراف الفاعلية لاسيما اللجنة الرباعية أن تمارس الضغوط على إسرائيل لحلولة دون الاستمرار في سياسة التنكر للشرعية الدولية والعملية السلمية. بالإضافة كذلك إلى وحدة مصير الامة وتحقيق التعاون اكبر قدر من إنجاز أهداف التكل الاقليمي السياسي والاجتماعي. داعيا كافة الدول العربية أن تساهم في عجلة التنمية في جزر القمر. والمزيد من التعاون والشركات الإستراتيجية في كافة المجالات.

كما دعا إلى المشاركة في الندوة الحكومية التي تنعقد في جزر القمر في 3 ديسمبر. بهدف متابعة نتائج مؤتمر المانحين الذي عقد في باريس 2019 لاسراع في تنفيذ القرارات.

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