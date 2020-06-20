رئيس جمعية أولياء التلاميذ لـ “النهار”: كل الإحتمالات واردة فيما يخص إمتحان “BEM”

أكد، اليوم السبت، رئيس جمعية أولياء التلاميذ، خالد أحمد، أن “كل الإحتمالات واردة فيما يتعلق بقضية إمتحان شهادة التعليم المتوسط”.

وقال خالد أحمد، في تصريح لـ “النهار”، على هامش لقاء جمع الجمعية بوزير التربية، أن “وزارة التربية استمعت لكل الإنشغالات التي رفعتها الجمعية اليوم”.

وأضاف ذات المتحدث أن “الوزارة تفهمت وضعية التلاميذ وأوليائهم”.

وأكد خالد أحمد أن الجمعية طرحت على الوزارة انشغال أولياء التلاميذ حول إلغاء “البيام” وشدد على أن” كل الإحتمالات واردة فيما يخص إلغاء الإمتحان”، مشيرا في السياق ذاته “أن الأمر يتعلق بتحسن الوضع الصحي لتفشي فيروس كورونا”.

وأشار المتحدث أن “نقاش الجمعية مع الوزارة الوصيةكان مثمرا، واستمعت إلى اقتراحاتنا”.