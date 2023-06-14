رئيس جمعية الأعمال الروسية: معظم المنتجات الفلاحية الجزائرية مطلوبة في سوقنا

أشار رئيس جمعية الأعمال الروسية “ديلوفايا روسيا”, أليكسي ريبيك، إلى أهمية تعميق التعاون الاقتصادي مع الجزائر. التي تعتبر إحدى الدول التي تحظى بمكانة “أولوية” بالنسبة لرجال الأعمال الروس. “خاصة في ظل الاضطرابات التي يعرفها العالم حاليا”.

واعتبر ريبيك في كلمة ألقاها خلال أشغال المنتدى أن التاريخ الطويل للتعاون بين البلدين يشكل قاعدة “متينة”. للشراكة الاقتصادية في مختلف المجالات، مذكرا بمساهمة روسيا في إنجاز عدة مشاريع رئيسية في الجزائر على مدار الستين سنة الأخيرة.

كما لفت في نفس السياق إلى التعاون الطاقوي، لاسيما من خلال مجموعة “أوبك+.” التي تحتل فيها الجزائر “مكانة مهمة وموقعا استراتيجيا”.

وفضلا عن مجالات التعاون التقليدية بين البلدين، عبر ريبيك عن رغبة رجال الأعمال الروس في توسيع الشراكة الإستراتيجية. لتمتد لمجالات أخرى تتوفر على إمكانيات كبيرة لم تستغل بعد بالشكل المطلوب.

واعتبر بهذا الخصوص أن قطاع الفلاحة يشكل أحد المجالات التي ينبغي تطوير العمل الثنائي فيها. مشيرا إلى أن معظم المنتجات الفلاحية الجزائرية مطلوبة في روسيا ويمكن تصديرها إليها.

كما أبدى اهتمام الشركات الروسية بالتعاون مع الجزائر في مجال بالابتكار والتقنيات العالية. حيث يمكن للتكنولوجيات الروسية أن تسهم في الرفع من نوعية المنتجات وتطوير التصنيع بالجزائر.

وأشار أيضا إلى اهتمام رجال الأعمال الروس بالاستثمار في مجال الطيران خاصة في مجال الشحن.

وحول مناخ الأعمال في الجزائر، أكد رئيس “ديلوفايا روسيا”, أنه بفضل دعم السلطات في الجزائر. “يشعر رجال الاعمال أنهم أكثر حماية وأنهم يتحركون بثقة أكبر”.

من جهة أخرى، أبرز ريبيك أهمية التعاون ضمن تكتل “بريكس” الذي طلبت الجزائر رسميا الانضمام إليه. مؤكدا دور هذه مجموعة التي تمثل حاليا 41 بالمائة من إجمالي سكان العالم في تشكيل عالم متعدد الأقطاب.