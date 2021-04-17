رئيس جمعية البنوك: المواطنين الذين يحوزون على البطاقة الذهبية بامكانهم سحب اموالهم من موزعات البنوك

الوطني
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رئيس جمعية البنوك: المواطنين الذين يحوزون على البطاقة الذهبية بامكانهم سحب اموالهم من موزعات البنوك
بقلم عبد الرحمن سالمي

دعا رئيس الجمعية الوطنية المهنية للبنوك والمؤسسات المصرفية مولود فرحاتا،المواطنين الذين يمتلكون البطاقة الذهبية أو البنكية إلى سحب أموالهم من الموزعات الآلية التابعة للبنوك.

وقال ان هذا الاجراء سيساهم في التخفيف من حدة الضغط الذي تعيشه المراكز البريدية.

وأكد مولود فرحاتا في تسجيل للقناة الأولى،أن السيولة المالية متوفرة بعكس ما يروج له البعض .

وبالتالي بإمكان المواطن التوجه إلى الموزعات الآلية المتواجدة تقريبا على مستوى جميع البنوك و توفر الخدمة على مدار كل الأسبوع 24 ساعة على 24 ساعة.

وتجدر الإشارة إلى أن عمال مراكز بعض مكاتب البريد و المواصلات، شرعوا في إضراب عن العمل منذ 12 أفريل، ما تسبب في ضغط كبير على المراكز


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