رئيس جمعية المعاقين بالجيش الصهيوني: منذ 7 أكتوبر تم الإعتراف بـ 1600 جندياً مصاباً كمعاقين جسدياً

كشف رئيس جمعية المعاقين بالجيش الصهيوني، انه منذ 7 أكتوبر تم الإعتراف بـ 1600 جندياً مصاباً كمعاقين جسدياً.

وأوضح ذات المتحدث، انه من بين 1600 جندي مصاب بإعاقة يوجد 400 ما يزالون يتلقون العلاج بالمستشفيات.

وتابع هذا الاخير، انهم يستقبلون آلاف الجنود الآخرين الذين يعانون من صدمة ما بعد القتال.

وأعلن الجيش الصهيوني،اول امس، عن ارتفاع عدد جنوده وضباطه الذين قتلوا الى 67، منذ بداية الاجتياح البري في 27 اكتوبر الماضي بقطاع غزة.

وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مسؤولين مطلعين، في احد تقاريرها، ان الجنود الصهاينة يقتلون في المعركة بأكثر من ضعف معدل قتلاهم في 2014.