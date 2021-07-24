رئيس جمعية عين مليلة يرد على اتهامات وفاق سطيف

رد رئيس فريق جمعية عين مليلة، شداد بن سعيد، على البيان الذي نشرته إدارة وفاق سطيف أين اتهمته من خلاله بأفعال عنصرية ضد المدرب نبيل الكوكي.

ووجه شداد بن سعيد، رده بشكل مباشر للمدرب نبيل الكوكي، مؤكدا بأنه لم يتحدث أبدا مع هذا الأخير، ولم يتلفظ معه بأي كلمة.

كما نشر رئيس فريق جمعية عين مليلة، صورته الشخصية، مبديا استعداده أي يقسم على المصحف الشريف، بأنه لم يلتقي بالكوكي طيلة اللقاء.

يذكر أن إدارة وفاق سطيف، أصدرت اليوم السبت، بيان، نددت فيه بتعرض مدربها الكوكي وطاقمه الفني لعباراة عنصرية، وجهت فيها أصابع الاتهام لرئيس جمعية عين مليلة شداد بن سعيد.