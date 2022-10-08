رئيس جمعية عين مليلة يطالب بانقاذ الفريق من شبح الافلاس

وجه مليك عمراني رئيس جمعية عين مليلة نداء للسلطات بانقاد الفريق من شبح الافلاس بسبب الأزمة المالية الخانقة.

وقال عمراني في تصريح له لـ “النهار” اليوم السبت :”بصراحة نعيش واقعا مزريا وازمة مالية كبيرة ولا نملك اي سنتيم لتسيير الفريق”.

وأضاف رئيس فريق “لاصام” :”بدأنا الموسم بدون تحضيرات، ولولا محبي الفريق وأموالنا الخاصة، أؤكد لكم أننا لن نتواجد هنا لممارسة كرة القدم”.

كما ختم :”الفريق لا يستطيع اكمال الموسم، تفاهمنا مع الوالي و رئيس البلدية الدي وعدنا بالتكلف بالشطرذ الاول من الديون”.