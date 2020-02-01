رئيس جمعية منتجي السيراميك: العراقيل التي تواجه شعبتنا يمكن حلها بالحوار مع وزارة الصناعة

قال رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي السيراميك، إنّ المصنّعين الجزائريين في هذه الشعبة مستعدون للحوار مع وزارة الصناعة من أجل هذه الصناعة.

وأكد منصف بوضربة في اتصال مع “النهار اونلاين”،أن أصحاب المصانع و المستثمرين في هذه الشعبة يواجهون عدة عراقيل و على رأسها صعوبة الحصول على العقار الصناعي و القروض البنكية لتوسيع استثماراتهم.

وأضاف ذات المتحدث، أن أغلب المشاكل أو العراقيل التي يعرفها القطاع بالإمكان حلها عن طريق حوار مع وزارة الصناعة، بالإضافة إلى تغيير القوانين الحالية مما سيعود بالخير على الخزينة العمومية، كما يمكن من خلاله أيضا تطوير هذه الشعبة والوصول لتصدير منتجاتها.

كما أشار أن العديد من الوحدات الإنتاجية والمصانع بإمكانها خلق الألاف من مناصب الشغل والتصدير إن تم تمكينها من تجسيد مخططاتها التطويرية.

وختم بوضربة كلامه في الأخير بالقول، أن المنتجين والصناعيين في هذه الشعبة مستعدون لتقديم يد المساعدة لوزير الصناعة من أجل النهوض بشعبة الخزف والسيراميك.