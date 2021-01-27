رئيس جمعية منتجي السيراميك: القطاع بامكانه خلق مناصب الشغل وجلب العملة الصعبة

قال رئيس جمعية منتجي الخزف و السيراميك الجزائريين منصف بوضربة أن الإنتاج الوطني من مادتي الخزف والسيراميك قد وصل إلى 200 مليون متر مربع سنويا.

وأضاف بوضربة في تصريح لـ “النهار اونلاين” أن احتياحات الجزائر من هذه المواد لا تتجاوز 130 مليون متر مربع سنويا، وهو ماينتج فائضا بـ70 مليون متر ربع سنويا.

وأكد رئيس جمعية منتجي السراميك والخزف أن هذا الفائض يجب يصدر كله الدول الافريقية.

وبخصوص السنة الاقتصادية 2020 قال بوضربة أنها كانت جد صعبة على المتعاملين في القطاع، خاصةمع توقف العديد من المشاريع.

وبخصوص عملية التصدير قال بوضربة أنه بصفته متعامل اقتصادي في المجال فإنه يشرف على عملية التصدير لعدة بلدان على غرار الأردن ومالي السينيغال وكوت ديفوار، وحتى موريتانيا والنيجر ويجب تشجيع باقي المتعاملين للتصدير.

ودعا بوضربة الحكومة إلى ضرورة مرافقة المتعاملين الاقتصاديين الراغبيين في التصدير إلى الخارج والمنافسة في السوق الدولية.

كما أكد على أن قطاع السيراميك يمكنه خلق مناصب الشغل وجلب العملة الصعبة للخزينة العمومية في حال تم مساعدة المتعاملبين في المجال على تطبيق مخططاتهم التطويرية.