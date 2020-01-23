رئيس جمعية منتجي السيراميك: سنعمل مع وزير الصناعة على ترقية الإنتاج المحلي والنهوض بالقطاع

قال رئيس الجمعية الجزائرية لمنتجي الخزف والسيراميك، منصف بوضربة، إنّ جمعيته والأعضاء المنخرطين فيها من منتجي الخزف والسيراميك سيعملون مع الوزير الجديد على ترقية الإنتاج المحلي والنهوض بالقطاع.

وهنأ منصف بوضربة رئيس جمعية منتجي الخزف و السيراميك في اتصال مع “النهار اونلاين” الوزير الجديد على رأس قطاع الصناعة فرحات أيت بعد تعيينه على رأس القطاع، مؤكدا بأن الجمعية الجزائرية لمنتجي الخزف و السيراميك ستعمل مع الوزير الجديد على النهوض بالقطاع وترقية المنتوج المحلي.

وأضاف منصف بوضربة بأن قطاع الخزف والسيراميك عرف انتعاشا خلال الأشهر القليلة، بالإضافة إلى دخول عدة وحدات إنتاجية حيز الخدمة، مما خلق انتعاشا في السوق و استقرارا في الأسعار.