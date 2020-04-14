رئيس جمعية منتجي السيراميك.. مستعدون للتنسيق مع الحكومة للحفاظ على مناصب الشغل والمؤسسات المنتجة

كشف رئيس الجمعية الجزائرية لمنتجي الخزف والسيراميك، منصف بوضربة، عن استعداد منظمته للتعاون مع الحكومة لنقل كل التفاصيل حول الوضعية الإقتصادية للوحدات الإنتاجية والمصانع في قطاع الخزف والسيراميك.

وأضاف ذات المتحدث في اتصال مع “النهار أونلاين”، أن كل المنتجين وأصحاب المصانع في قطاع الخزف والسيراميك ملتزمون بتعليمات رئيس الجمهورية والحكومة الجزائرية فيما يخص قرارات الحجر الصحي وتخفيض 50 بالمائة من اليد العاملة مع ضمان أجور العمال.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن الوحدات الإنتاجية والمصانع على الرغم من توقفها خلال فترة الحجر الصحي لكنها ضمنت أجور المستخدمين كاملة خلال شهر مارس وستضمنها خلال شهر أفريل، خاصة وأننا على أبواب شهر رمضان.

وفي هذا الخصوص أشار بوضربة إلى أن المرحلة الحالية تقتضي تنسيق الجهود وتكاتفها من جانب الصناعيين الجزائريين وأصحاب المؤسسات من جهة والحكومة من جهة أخرى، من أجل العمل على الحفاظ على مناصب الشغل للعمال وضمان أجورهم من جهة والحفاظ على القدرات المالية و الإنتاجية للمؤسسات في كل القطاعات الصناعية و التجارية وضمان إستمرارها في النشاط خلال الفترة المقبلة بعد نهاية الأزمة.

ودعا بوضربة الحكومة إلى ضرورة إتخاذ إجراءات من أجل ضمان استمرار العديد من المؤسسات و المصانع، خاصة وأن العديد منها لديها استثمارات تم تمويلها عن طريق القروض البنكية، بالإضافة إلى عقود تسويق مع مؤسسات إنجاز في قطاع البناء، والتي توقف أغلبها بعد توقيف أغلب ورشات البناء والإنجاز على المستوى الوطني وما نتج عنه صعوبات مالية لهذه المؤسسات المنتجة، فضلا عن تراكم مستحقات الضمان الإجتماعي والضرائب، مما يجعل العديد من مصانع الخزف و السيراميك مهدة بالإفلاس وتواجه صعوبات مالية جمة.