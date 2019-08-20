رئيس جمعية منتجي المياه: لا خطر على صحة الجزائريين من المياه المعدنية

نفى رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات و المياه المعدنية أن تكون هذه الأخيرة تشكل أي خطر على الجزائريين.

وقال علي حماني في اتصال مع النهار”اونلاين بأن”المياه المعبأة و المعدنية هي من أكثر المنتجات التي تخضع للمراقبة في السوق.

وأكد ذات المتحدث بأن هذه المنتجات تكون مراقبة من قبل معهد باستور و من قبل مصالح وزارة الموارد المائية بصفة دورية.

وأضاف بأن هذه الأخيرة لا تشكل أي خطر على صحة مستهلكيها ولا أساس من الصحة للإشاعات التي يتم ترويجها في مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي ذات السياق قال حماني أن عينات يومية تذهب من كل المصانع نحو معهد باستور، وكل العينات و التحاليل اثبتت مطابقتها.

وأشار حماني في حديثه ل “النهار اونلاين” بأنه لم يتم تسجيل أي حادث بخصوص تأثير هذه المياه على صحة مستهلكيها في كل مناطق الوطن.