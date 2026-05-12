رئيس جمهورية أنغولا يستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني

استقبل جواو لورانسو، رئيس جمهورية أنغولا، اليوم الثلاثاء، بمقر إقامته بنادي الصنوبر، رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، وذلك قبيل الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأنغولي أمام البرلمان المجتمع بغرفتيه.

وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني مرفوقا بوزير الدولة وزير المحروقات محمد عرقاب.

جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية الأنغولية، كان قد حلّ بالجزائر يوم أمس الاثنين، في إطار زيارة دولة. وذلك استجابة للدعوة التي وجهها إليه عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية.

رئيس جمهورية أنغولا يستقبل بمقر إقامته الوزير الأول

استقبل رئيس جمهورية أنغولا، جواو مانويل غونسالفيس لورينسو، بمقر إقامته الوزير الأول سيفي غريب. وكان رئيس جمهورية أنغولا قد حل أمس الاثنين، بالجزائر، في زياردة دولة، حيث كان في استقباله بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور