رئيس جمهورية أوروغواي يهنئ رئيس الجمهورية لإعادة انتخابه

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التهاني من رئيس جمهورية أوروغواي، لويس لاكالي بو، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية.

وجاء في رسالة التهنئة التي بعثها لرئيس الجمهورية “تفضلوا فخامة السيد عبد المجيد تبون. بقبول تهاني حكومة جمهورية أوروغواي. وكذلك تهانيّ الخاصة وتمنياتي لكم بالنجاح في تأدية مهامكم”.

وأضاف رئيس أوروغواي “إنني على يقين بأنكم تشاطرونني النوايا لتعزيز روابط الصداقة التاريخية التي تجمع شعبينا. وكذا تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون بين بلدينا. تمنياتي لكم بالرفاه مع فائق احترامي وتقديري”.