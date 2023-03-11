رئيس جمهورية أوغندا يحل بالجزائر

يشرع، اليوم السبت، رئيس جمهورية أوغندا يوويري موسيفيني، في زيارة تدوم ليومين إلى الجزائر.

كما تكتسي زيارة رئيس أوغندا، أهمية خاصة ضمن مسار تدعيم الديناميكية التي تشهدها العلاقات بين البلدين. والتي من شأنها تعزيز الإلتزام المشترك للبلدين لصالح قضايا القارة الإفريقية.

وتلتقي الجزائر وأوغندا عند ضرورة تطوير العمل الافريقي المشترك على نحو أكبر، في إطار الاتحاد الافريقي. بهدف حماية بلدان القارة من التوترات الراهنة التي تميز الوضع الدولي وتمكينها من مواجهة التحديات المتمخضة عن ذلك.

كما يتقاسم البلدان أيضا نفس الطرح عندما يتعلق الأمر بتعزيز التشاور والتنسيق داخل المنظمات الدولية وحركة دول عدم الانحياز.

وقد تم إبراز هذا التقارب المميز لوجهات النظر التي يتبناها البلدان بخصوص أهمية التضامن والتكاتف بين دول القارة الإفريقية، خلال استقبال رئيس الجمهورية. شهر أكتوبر الفارط, لوزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي، جون موليمبا.

وكان قد التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، نظيره الأوغندي، أودونغو جيجي أبو بكر، بتاريخ 16 فيفري. وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي.

وقد تناول الطرفان بهذه المناسبة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في أفق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة. لاسيما زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس جمهورية أوغندا، يوويري موسيفيني، إلى الجزائر، بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون.

كما تم التطرق إلى أهم البنود المدرجة على جدول أعمال المجلس التنفيذي في دورته الحالية، عملاً بسنة التشاور والتنسيق بين البلدين.

عزل نجل موسيفيني من منصب عسكري

وقام الرئيس يوويري موسيفيني، بتاريخ 4 أكتوبر من العام الماضي، بعزل ابنه موهوزي كاينيروجابا من منصب قائد القوات البرية الأوغندية. بعد أن دأب كاينيروجابا على التهديد على تويتر بغزو كينيا المجاورة.

وقال كينيروجابا الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه القائد الفعلي للجيش وخليفة والده إن التصريحات جاءت على سبيل الدعابة.

وجاء في بيان الجيش الذي أعلن ترك كينيروجابا قيادة القوات البرية أن نجل الرئيس تمت ترقيته من جنرال مساعد إلى جنرال. وسيظل يشغل منصب مستشار رئاسي رفيع المستوى للعمليات الخاصة. ولم يذكر الجيش سببا للقرار.