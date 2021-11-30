رئيس جمهورية السنغال يستقبل لعمامرة

إستقبل اليوم الثلاثاء رئيس جمهورية السنغال ماكي سال، وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة. على إثر مشاركته في الطبعة الثامنة للإجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي بداكار.

وخلال هذا اللقاء نقل لعمامرة رسالة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى رئيس السنغال ماكي سال. كما هنأه على التنظيم المحكم لهذا الإجتماع المهم.

كما أعرب الرئيس السنغالي عن شكره لمشاركة الجزائر في هذا الاجتماع وعن تقديره لالتزام بلادنا بتحقيق مصالح القارة الإفريقية.

واستعرض الطرفان أهم الملفات المطروحة على طاولة المنظمة الإفريقية. كما تبادلا وجهات النظر حول الأزمات السياسية والأمنية التي تمر بها بعض الدول الإفريقية على غرار ليبيا ومالي. وهذا تحسبا لتولي جمهورية السنغال الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، ابتداءً من شهر فيفري القادم،

كما أكد الجانبان على ضرورة تكثيف التشاور بين البلدين وبحث سبل وآليات الإرتقاء بالعلاقات الإقتصادية والتجارية بين الجزائر والسنغال بما يتماشى وحجم وقدرات البلدين.

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كما تحادث وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة مع نظيره المالي عبد اللاوي ديوب. على هامش مشاركته في الإجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي المنعقد بداكار.

وتناول الطرفان خلال هذا اللقاء عدد من النقاط المندرجة في جدول أعمال الإجتماع الوزاري، ومسائل ثنائية وجهوية ذات الإهتمام المشترك.

كما إستعرض وزير خارجية مالي آخر مستجدات الوضع السياسي في بلاده. وكذا الجهود التي تبذلها السلطات المالية لتنفيذ إتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.

وكذا مساعيها لتجاوز المرحلة الإنتقالية في أحسن الظروف مما يسهل تنظيم الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة.

كما جدد الوزير ديوب إمتنان وتقدير بلاده لدعم الجزائر ومرافقتها لمالي قصد تجاوز المرحلة الصعبة.

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