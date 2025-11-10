رئيس جمهورية الصومال يحل بالجزائر

حل اليوم، الإثنين، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود بالجزائر في زيارة رسمية.

هذا و تتطلع الجزائر والصومال الى إضفاء ديناميكية جديدة على علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. وهذا في ظل وجود إرادة سياسية قوية من الجانبين. استنادا إلى الروابط التاريخية التي تجمعهما.

ومن شأن هذه العلاقات التاريخية المتينة التي تستمد قوتها من قيم التفاهم والتضامن والثقة المتبادلة. أن تتعزز أكثر وترتقي الى مستويات أعلى بمناسبة الزيارة الرسمية التي شرع فيها رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية. حسن شيخ محمود، اليوم الاثنين، الى الجزائر.