رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية يهنئ الرئيس تبون لانتخابه مجددا

هنأ رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس أونطوان تشيسيكدي، باسم الشعب الكونغولي وباسمه الخاص. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لانتخابه مجددا، رئيسا للجزائر.

وفي بيان لرئاسة الجمهورية، فقد إعتبر رئيس الكونغو الديمقراطية ذلك شهادة بليغة على ثقة الشعب الجزائري في شخصه.

وبهذه المناسبة عبّر رئيس الكونغو الديمقراطية، عن إرادة حكومته في تعزيز روابط الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، متمنياً للرئيس تبون موفور الصحة وكل النجاح في مهامه.