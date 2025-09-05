رئيس جمهورية الموزمبيق يشرع في زيارة إلى الجزائر

شرع رئيس جمهورية الموزمبيق، دانيال فرانسيسكو شابو، في زيارة عمل إلى الجزائر، على هامش مشاركته في معرض التجارة البينية الإفريقية ”2025 IATF”في طبعته الـ04 المنظم بالجزائر.

هذا وزار رئيس جمهورية الموزمبيق، اليوم الجمعة، متحف تيبازة، أين استمع إلى شروحات حول الأثار والبحوث التاريخية والحضارة الرومانية.

وكان رئيس جمهورية الموزمبيق، مرفوقا بوزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب.