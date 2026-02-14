رئيس جمهورية النيجر في زيارة إلى الجزائر

يقوم الفريق عبد الرحمن تياني، رئيس جمهورية النيجر، رئيس الدولة، بزيارة أخوة وعمل إلى الجزائر على رأس وفد هام، يومي 15 و16 فيفري الجاري، بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد الـمجيد تبون.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، ترمي هذه الزيارة إلى تعزيز أواصر الأخوة والتعاون وحسن الجوار، بين البلدين الشقيقين. في إطار ديناميكية جديدة للاستغلال الأحسن لقدراتهما وإمكاناتهما، لفائدة الشعبين الجزائري والنيجري.

وستمثل هذه الزيارة أيضا فرصة لمعالجة مسائل سياسية لها علاقة بالقارة الإفريقية عامة وجوار الساحل الصحراوي خاصة.