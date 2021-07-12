رئيس جمهورية النيجر يشرع في زيارة عمل وصداقة إلى الجزائر

يشرع، ابتداءً من اليوم، الإثتين 12 جويلية 2021، رئيس جمهورية النّيجر محمد بازوم، في زيارة عمل وصداقة للجزائر، مرفوقا بوفد هامّ.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فسيكون للرئيس النيجيري من خلال هذه الزيارة محادثات مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأوضح المصدر نفسه، أن هذه المحادثات ستتمحور حول العلاقات الثنائية بين الجزائر والنيجر، وسبل تعزيزها بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.