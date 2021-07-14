رئيس جمهورية النيجر يغادر أرض الوطن

غادر رئيس جمهورية النيجر، محمد بازوم، اليوم الأربعاء الجزائر بعد زيارة عمل وصداقة دامت يومين. وكان في توديعه بمطار هواري بومدين الدولي، كل من رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل. ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، وعدد من أعضاء الطاقم الحكومي.

وقد خص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم باستقبال رسمي بمقر الرئاسة أمس الثلاثاء. وقد أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن فتح الحدود بين الجزائر والنيجر للتصدير والاستيراد.

كما اتفق الطرفان على التعاون في كل الميادين على مستوى الري والنفط والتبادل في الحدود.