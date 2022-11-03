رئيس جمهورية جزر القمر يزور جامع الجزائر

قامت اليوم وزيرة الثقافة والفنون “صورية مولوجي” بمعية وزير السياحة والصناعة التقليدية، وعميد جامع الجزائر، بمرافقة رئيس جمهورية جزر القمر “عثماني غزالي” إلى الجامع.

وهذا بعد مشاركته في أشغال الدورة الـ31 لقمة جامعة الدول العربية التي احتضنتها بلادنا يومي الفاتح والثاني من نوفمبر الجاري.

وطَاف الوفد بأبرز مرافق هذا الصرح المعماري الديني، الثقافي والسياحي الذي يعكس عمق الهوية الجزائرية وأصالتها وثقافتها الاسلامية، حيث تلقوا شروحات حول طريقة تسييره، وأبدوا إعجابًا كبيرًا بنمطه المعماري وسعته التي تصل إلى 120 ألف مصلي، إلى جانب المنارة التي يصل علوها إلى 265 مترًا، كما تَعرّفوا على المركز الثقافي للجامع، دار القرآن، المكتبة، المدرجات، أقطاب الإعلام الآلي ومرافق أخرى عديدة.