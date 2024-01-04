رئيس جمهورية سيراليون يغادر الجزائر

غادر رئيس جمهورية سيراليون جوليس مادا بيو، اليوم الخميس، الجزائر بعد زيارة دامت ثلاث أيام.

وكان في توديع رئيس جمهورية سيراليون،بأرضية مطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول نذير العرباوي ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف.

يشار أن الرئيس السيراليوني زار صبيحة اليوم جامع الجزائر الكبير، وكان مرفوقا بوزير الخارجية أحمد عطاف.

حيث استقبل ضيف الجزائر من طرف عميد المسجد محمد المأمون القاسمي الحسيني. حيث طاف بأجنحة المسجد، كما استمع إلى عرض حول هذا الصرح الديني الذي يحمل رسالة دينية واجتماعية وحضارية .

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