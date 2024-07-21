رئيس جمهورية غانا في زيارة إلى الجزائر أكتوبر المقبل

أعلن رئيس جمهورية غانا، نانا أدو دانكوا أكوفو أدو، أنه سيقوم بزيارة إلى الجزائر شهر أكتوبر المقبل.

ويأتي هذا خلال اللقاء الذي جمعه بالوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الأحد، على هامش الاجتماع السادس بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية و الآليات الإقليمية، الذي انطلقت أشغاله اليوم بالعاصمة الغانية آكرا.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فإن الرئيس الغاني نقل تحياته الاخوية إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مع التأكيد على ارادته القوية للعمل من اجل ترقية علاقات التعاون بين البلدين واستعداده التام للقيام بزيارة إلى الجزائر خلال شهر اكتوبر القادم.