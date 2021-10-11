رئيس جمهورية غانا يستقبل الوزير الأول

استقبل الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان اليوم الاثنين، في العاصمة الصربية بلغراد، من قبل رئيس جمهورية غانا “نانا اكوفو ادو”. والذي نقل له تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتمحورت المباحثات بين الطرفين حول سبل تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق مواقف البلدين على مستوى حركة عدم الانحياز وكذا باقي المنظمات الإقليمية والدولية. لا سيما الاتحاد الافريقي.

كما إستعرض الوزير الأول ورئيس غانا جملة من المسائل ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الوضع في أفريقيا.

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