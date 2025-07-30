رئيس جمهورية لبنان ينهي زيارته إلى الجزائر

أنهى رئيس جمهورية لبنان، جوزيف عون، اليوم الأربعاء، زيارته الرسمية التي أداها إلى الجزائر.

وقبل مغادرته لأرض الوطن، زار الرئيس اللبناني صباح اليوم، كاتدرائية السيدة الإفريقية بالعاصمة مرفوقا بوزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، أين استمع إلى شروحات حول هذا المعلم الديني التاريخي.

كما قام بعدها بزيارة إلى جامع الجزائر مرفوقا بوزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب. حيث كان في استقباله عميد جامع الجزائر محمد المأمون القاسمي.

واستمع عون إلى عرض مفصل حول “جامع الجزائر” منارة للمرجعية الدينية الوسطية بالجزائر.

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