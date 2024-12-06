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الوطني

رئيس جنوب إفريقيا يترحم بمقام الشهيد على أرواح الشهداء

بقلم نادية بن طاهر
رئيس جنوب إفريقيا يترحم بمقام الشهيد على أرواح الشهداء
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ترحم رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الجمعة، على أرواح شهداء الثورة التحريرية، أمام النصب التذكاري المخلد لأرواح الشهداء الأبرار بمقام الشهيد بالعاصمة.

ووضع الرئيس سيريل رامافوزا، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري المخلد لأرواح الشهداء الأبرار.

كما وقف رئيس جمهورية جنوب إفريقيا دقيقة صمت أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية المجيدة.

هذا ويقوم رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بزيارة دولة إلى الجزائر بدعوة من أخيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

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