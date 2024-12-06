رئيس جنوب إفريقيا يوجه دعوة للرئيس تبون للمشاركة في مجموعة الـ 20

وجّه رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا دعوة لرئيس الجمهوية عبد المجيد تبون، للمشاركة في مجموعة العشرين من أجل مواصلة العمل معاً.

وخلال خطاب ألقاه أمام البرلمان بغرفتيه، أكد، رامافوزا، أنه يجب توحيد الأفارقة للوصول إلى أهداف التطور الدائم.

وتابع رامافوزا، بخصوص مناصرة القضايا العادلة قائلاً: “يجب أن نواصل الالتزام بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.

كما أشاد رامافوزا، بدعم الجزائر لنضال الشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره ويجب احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مجدداً نداءه لإصلاح مجلس الأمن، وقال بهذا الخصوص: “جنوب افريقيا تجدد نداءها لإصلاح مجلس الأمن”، وفي السياق ذاته أشاد رامافوزا بمواقف الجزائر خلال مشاركتها في مجلس الأمن.

أما بالنسبة للقضية الفلسطينية والحرب على غزة، قال رامافوزا إن مانديلا درّسَنا أن حريتنا لن تكتمل حتى يحظى الفلسطينيون بحريتهم.

وأردف رامافوزا قائلا: “لا يمكن السماح بهذه التجاوزات ولدينا مسؤولية لوقف هذه الإبادة “، مضيفاً أن “الحرب على غزة يجب أن تنتهي ونطالب بانتهائها الآن”. واعتبر رامافوزا قصف المنازل والمستشفيات في غزة بأنها وصمة عار.