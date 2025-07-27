رئيس جنوب افريقيا يؤكد على ضرورة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

أكد رئيس جنوب إفريقيا ورئيس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي سيريل رامافوزا على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وعلى تضامن جنوب إفريقيا معه وذلك خلال خطابه الموجه للمشاركين في قمة حركات التحرر.

كما أكد الرئيس الجنوب إفريقي تضامن بلده مع حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

هذا وتضمن البيان الختامي لقمة حركات التحرر فقرة مخصصة لقضية الصحراء الغربية وحق شعبها في تقرير مصيره. ووقّعت الحركات الـ6 الممثلة للأحزاب. الحاكمة وحركات التحرر في إفريقيا الاستوائية على هذا البيان.

من جهته أكد الرئيس الزمبابوي والرئيس الناميبي والرئيس الموزمبيقي وكذا ممثل تنزانيا في خطاباتهم على حق الشعب. الصحراوي في تقرير مصيره.

هذا ووجه رئيس جنوب إفريقيا دعوة إلى وزير خارجية الجمهورية الصحراوية للمشاركة في حفل عشاء. على شرف الرؤساء المشاركين في القمة.