رئيس جيبوتي: قمة الجزائر مرحلة مفصلية في مسيرة العمل العربي المشترك

قال رئيس دولة جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، أن قمة الجزائر تشكل مرحلة مفصلية في مسيرة العمل العربي المشترك. بالنظر إلى ما يتمتع به الأشقاء في الجزائر. من حنكة وحكمة تمكنهم من بلوغ الأهداف والغايات المنشودة.

وأضاف الرئيس الجيبوتي في كلمة له بمناسبة أشغال اليوم الثاني من الدورة الـ31 للقمة العربية بالجزائر، أن العالم العربي مازال يعيش على وقع تحديات جسام وأزمات جدية لا تشكل تهديد جدي للسلم الأمني والإستقرار والتنمية بل تمثل تهديدا وجوديا لبعض الدول.

وأشار رئيس جيبوتي، أن الدول العربية أمام مسؤولية مضاعفة لوقف والتصدي للمخاطر المتصاعدة. ولن يتأتى إلا من خلال التكاتف والتحلي بروح المسؤولية الجماعية لتجاوز الأزمات. وتطلعات الشعوب ويقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لدولنا .

وأوضح الرئيس الجيبوتي أن الجزائر بلد العزة والكرامة والشرف والصمود والمعروف بحرصه في الدفاع على القضايا بمبادراته في تعزيز الصف العربي. واخرها مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينة الذي توج بإعلان الجزائر حول انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

كما جدد الرئيس ترحيب جيبوتي بهذا الإتفاق الذي يمثل خطوة هامة في طريق الوحدة الفلسطينية وترسيخ المشروع الوطني لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما ثمن الدور الذي قامت به الجزائر لرعاية المحادثات والتوصل الى هذا الإنجاز التاريخي.

وشدّد جيلة على دعمه الكامل لكافة الجهود الهادفة لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني الباسل في مقاومة ودحر الإحتلال الصهيوني

وبالنسبة للأوضاع في ليبيا، فقد أكد رئيس جيبوتي، على أهمية الوصول إلى سياسة يتفق عليها كل الليبيين. ودعم كل الأطراف الليبية إلى الانخراط في حوار شامل باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي