رئيس جيبوتي يؤكد حرصه على مواصلة تعزيز أواصر التعاون مع الجزائر

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، تهئنة من نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيله.

وجاء في التهنئة “تقدم رئيس جمهورية جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، باسمه الشخصي وباسم شعب جيبوتي الشقيق، إلى رئيس الجمهورية بأحر التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة اندلاع الثورة التحريرية المباركة، مؤكدا في رسالته حرصه على مواصلة تعزيز أواصر الأخوة والتعاون المثمر، بين البلدين في جميع المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، راجيا النجاح للسيد رئيس الجمهورية، ودوام الأمن والرخاء والتقدم للشعب الجزائري .

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور