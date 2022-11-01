رئيس جيبوتي يحل بالجزائر للمشاركة في القمة العربية

حل رئيس جيبوتي، اسماعيل عمر جيلة، اليوم الثلاثاء في الجزائر، للمشاركة في أشغال القمة العربية.

وكان في استقبال قيس سعيد في مطار هواري بومدين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وقد وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، دعوة رسمية إلى نظيره الجيبوتي، اسماعيل محمد عمر جيلة. للمشاركة في القمة العربية.

وقد سلمه رسالة الدعوة، وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، بصفته مبعوثا لرئيس الجمهورية، إلى جيبوتي. خلال تستقباله من قبل اسماعيلب محمد عمر جيلة.

وأكد رئيس جمهورية جيبوتي استعداده التام للمشاركة في اقمة العربية بالجزائر، واصفا إياها بالتاريخية.