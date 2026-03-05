انطلاق اختبارات الفصل الثاني في أسبوع مغلق ابتداءً من هذا الأحد

تنطلق ابتداءً من يوم الأحد المقبل اختبارات الفصل الثاني لتلاميذ مختلف الأطوار التعليمية، في أسبوع مغلق.

وسيخضع التلاميذ لسلسلة من الاختبارات في مختلف المواد التعليمية وفق رزنامة تضبطها المؤسسات التربوية، ويتم تنظيم هذه الاختبارات في فترة محددة داخل القسم خلال أسبوع كامل.

ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الأساتذة من تقييم مكتسبات التلاميذ بدقة، والوقوف على نقاط القوة والضعف لديهم. بما يسمح باتخاذ الإجراءات البيداغوجية اللازمة قبل الانتقال إلى المراحل اللاحقة من البرنامج الدراسي.

وتأتي هذه الاختبارات في سياق حرص الأسرة التربوية على تعزيز التحصيل العلمي للتلاميذ. وضمان متابعة مستمرة لمستواهم الدراسي خلال السنة التعليمية.

ومن المنتظر أن تنتهي اختبارات الفصل الثاني مع نهاية الأسبوع المقبل. على أن يتم بعدها الشروع في التصحيح وإعلان النتائج.