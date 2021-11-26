رئيس حركة حماس الفلسطينية يُهاتف مُصارع الجيدو فتحي نورين

قام مؤخرا السيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية باجراء اتصال هاتفي مع مُصارع الجودو الجزائري فتحي نورين.

والذي امتنع عن منازلة مُصارع من الكيان الصهيوني في أولمبياد طوكيو الماضية ، وعوقب بحرمانه من المنافسة لمدة عشرة أعوام.

وثمن هنية موقف فتحي نورين الأصيل، وعبّر عن موقف الشعب الجزائري، معتبرًا أن هذه الخطوة محل فخر واعتزاز الشعب الفلسطيني.

كما أضاف هنية:”في ظل رياح التطبيع يأتي هذا الموقف الرجولي والبطولي من اللاعب الجزائري نورين، ليعبّر عن الأصالة والانتماء للأمة”.

وأضاف:”ويُعبر عن الجزائر الحبيبة التي تقف مع الشعب الفلسطيني، إن أبناء فلسطين وأبناء الأسرة الرياضية وأحرار العالم فخورون بهذا الموقف”.

كما عبّر نورين عن تقديره لهذا الاتصال قائلا:”هذا الموقف واجب منا تجاه فلسطين التي تعتبر قضيتنا، فنحن مع فلسطين والقدس”.