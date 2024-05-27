رئيس حركة حمس: موقفنا منسجم تماما مع الدبلوماسية الجزائرية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أكد رئيس حركة حمس عبد العالي حساني، اليوم الإثنين، ان موقف الحركة منسجم تماما مع الدبلوماسية الجزائرية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وشدد المتحدث على ضرورة دعم فلسطين انسانيا واغاثيا، ودعم المتواجدين على أرض غزة، مشيرا الى ان طوفان الاقصى اقلب المعادلة الدولية.

واوضح حساني، في لقاء مع قناة النهار، على ضرورة تجريم الاستعمار الفرنسي ولابد لفرنسا أن تعترف بجرائمها في الجزائر.

وتابع بخصوص هذا الموضوع، ان ملف الذاكرة لا يمكن ان يعالج سياسيا ولا يمكن تجاوز تلك المرحلة التي ساهم فيها المستعمر في ابادة الشعب الجزائري عبر حقبة دموية شهدتها الجزائر.