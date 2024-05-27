رئيس حركة حمس: نحن لا نعلق على ما تقوم به الأحزاب الأخرى من تحالفات

أكد رئيس حركة حمس عبد العالي حساني، اليوم الإثنين، أنهم لا يعلقون على ما تقوم به الأحزاب الأخرى من تحالفات ولكن يجب منح الفرصة للتنافس السياسي بين البرامج والأحزاب.

وأوضح ذات المتحدث في لقاء مع قناة النهار،أن قرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية برئيس الحركة صادق عليه مجلس الشورى بالأغلبية الساحقة.

مشيرا الى ان مشاركتهم في الرئاسيات من أجل تأكيد سُنة التعددية والديمقراطية، كما سيتحملون مسؤوليتهم في إنجاح مشاركة الحركة في رئاسيات 2024.

وتابع عبد العالي حساني أيضا، أنهم يتبنون المرجعية الاسلامية والوسطية والاعتدال المكرس في بيان أول نوفمبر.

من جانب اخر، اكد عبد العالي حساني، ان تجربتهم في الحركة مبنية على تشخيص الواقع ونتائج الانتخابات هي من تحدد تواجدهم سواء في المعارضة أو الموالاة.

وقال ذات المتحدث:” نحن في المعارضة لأننا غير موجودين في الحكومة ولا في التحالف ولا نصوت على القوانين”.