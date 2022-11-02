رئيس حركة عدم الانحياز يعبر عن تأييده لقمة الجزائر ويشيد بمبادرة لم الشمل العربي

أعرب رئيس جمهورية أذربيجان، الرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز، إلهام علييف، عن تأييده للقمة العربية المنظمة بالجزائر. مشيدا بمبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية للم الشمل العربي.

وجاء تصريح علييف في كلمة له، كضيف شرف، خلال افتتاح أشغال الدورة الـ31 للقمة العربية التي تستمر اليوم الأربعاء في يومها الثاني بالجزائر العاصمة. حيث عبر علييف عن امتنانه للرئيس تبون، على دعوته للمشاركة في أشغال القمة العربية، معبرا عن دعمه لقمة الجزائر الرامية للم الشمل العربي.

كما أعرب علييف عن سعيه لتعزيز الشراكة بين حركة عدم الانحياز ودول الجامعة العربية. وكذا توطيد العلاقات مع البلدان الأعضاء و تعزيز التضامن معها.

و أغتنم رئيس حركة عدم الانحياز فرصة تواجده بالجزائر، تزامنا مع الذكرى الـ 68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، ليشيد بتضحيات الشعب الجزائري. معبرا عن “سعادته بزيارة الجزائر في هذا اليوم ومشاركة الشعب الجزائري في الاحتفال بهذه الذكرى”.

في حين، عبر علييف عن “المشاعر الجياشة” التي غمرته لدى زيارته لمقام الشهيد و متحف المجاهد “لما شاهدته وتأثرت به”.

و من جهة أخرى، أكد علييف تنظيم مؤتمر حركة عدم الانحياز في مارس المقبل. مؤكدا على عدم ادخار “أي جهد” لتعزيز الوحدة بين بلدان الحركة. خصوصا أمام التحديات الاقتصادية و السياسية العالمية الراهنة.