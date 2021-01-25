رئيس حركة مجتمع السلم يستقبل السفير الفرنسي فرانسوا غويات

استقبل رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، اليوم الاثنين، السفير الفرنسي “فرانسوا غويات” بطلب من هذا الأخير.

ويأتي اللقاء، ضمن سلسلة الزيارات الدبلوماسية العادية التي يقوم بها السفراء المعتمدين بالجزائر لحركة مجتمع السلم ضمن زياراتهم العادية للأحزاب.

وتضمن النقاش العلاقات بين البلدين في مختلف الجوانب، لا سيما الجوانب التاريخية، حيث عبّر مقري، عن آراء “حمس” تجاه فرنسا.

وحضر اللقاء إلى جانب رئيس الحركة الوزيرين السابقين، إسماعيل ميمون مستشار رئيس الحركة ورئيس اللجان القطاعية المتخصصة.

إضافة إلى سيد أحمد بوليل نائب الأمين الوطني للجالية والعلاقات الخارجية والمستشار الدبلوماسي لدى رئيس الحركة.