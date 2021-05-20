رئيس حزب صوت الشعب يدعو لتنظيم مناظرات سياسية

دعا رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، إلى تنظيم مناظرات سياسية والدخول في نقاش وإثراء الآراء السياسية.

واستنكر لمين عصماني، ماجرى للأساتذة، مطالبا بمعاقبة الجناة بالقصاص.

وأورد لمين عصماني، في أول يوم لإنطلاق الحملة الإنتخابية: “يجب الإستثمار في المورد البشري المؤهل المتشبع بقيم الدولة”.

مضيفا إن حزب صوت الشعب، هو حزب وطني تتوافق نظرته بالدين وبطريقة عصرية.

ومن جهة أخرى، أكد عصماني إن قوائم الحزب في الجزائر والبليدة وتيبازة لم يلحق بها أي تحقيق أمني.

كما أشار ذات المسؤول، إلى إن القانون العضوي للانتخابات محتاج إلى تعديل.

وحول البرنامج السياسي للحزب، اعتبر عصماني إن السياسة للسياسيين، أما المترشحين الأحرار ليس لهم برنامج سياسي.