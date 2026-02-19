رئيس حزب صوت الشعب يستقبل سفير كوبا بالجزائر بطلب منه

استقبل رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، سفير كوبا لدى الجزائر، هيكتور إيغارزا، وذلك بطلب من هذا الأخير، في لقاء يندرج ضمن تعزيز علاقات الصداقة والتشاور بين الفاعلين السياسيين والدبلوماسيين.

وشكّل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتعلق بتعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وكوبا، واستعراض سبل تطوير العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

كما تطرق الطرفان إلى أهمية توسيع مجالات الحوار والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة، ويعكس عمق الروابط القائمة على التضامن والتقارب في المواقف تجاه القضايا الدولية، مؤكدين على ضرورة مواصلة العمل من أجل ترقية الشراكة وتعزيز جسور التواصل بين الشعبين.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الديناميكية التي تشهدها العلاقات الجزائرية-الكوبية، والتي تقوم على إرث من التعاون والتشاور المستمر، بما يكرّس مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون المثمر.