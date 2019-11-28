رئيس حزب فضل: البرلمان الأوروبي ليس لديه الحق بالتدخل في سيادة الجزائر

قال رئيس حزب الفضل ان البرلمان الاوروبي ليس له الحق بالتدخل في سيادة الجزائر وهم يسعون إلى تقسيم الجزائر.

وأضاف الطيب ينون خلال نزوله ضيفا في حصة 90 دقيقة بوليتيك على البرلمان الاوروبي ان يحترم سيادة كل دولة.

واكد ذات المتحدث ان الجزائر ذات سيادة كاملة سقيت ترابها بدماء الشهداء.

وأشار الطيب ينون أن هناك من حاول هز إستقرار بعض الدول والدليل ما حدث في العراق وليبيا وهم يسعون إلى تقسيم الجزائر.

كما نوه ينون إلى هناك من كان يحرض على تقسيم الجزائر عبر دول اجنبية من خلال بث دعايات مغرضة عبر الفيسبوك.