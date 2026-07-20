رئيس حكومة إسبانيا يغادر الجزائر

غادر رئيس حكومة إسبانيا، بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، الجزائر، عقب زيارة عمل وصداقة.

وحسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، كان في توديع المسؤول الإسباني، لدى مغادرته مطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول الجزائري سيفي غريب. مرفوقا بوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف. ووزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب. ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الدبلوماسية، عمار عبة. إلى جانب سفير الجزائر لدى مملكة إسبانيا، عبد الفتاح دغموم، وفقا للبيان.

واستُقبل بيدرو سانشيز، خلال هذه الزيارة، من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقد شكلت هذه الزيارة مناسبة لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما عكست الإرادة المشتركة لقائدي البلدين في مواصلة ترسيخ الحوار والشراكة بما يخدم مصالح الجزائر وإسبانيا، يضيف المصدر ذاته.