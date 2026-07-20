رئيس حكومة إسبانيا يقف دقيقة صمت بمقام الشهيد

وضع رئيس حكومة مملكة إسبانيا بيدرو سانشيز، إكليلا من الزهور ووقف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية المجيدة بمقام الشهيد بالعاصمة.

وحل رئيس حكومة مملكة إسبانيا بيدرو سانشيز، بالجزائر في زيارة عمل وصداقة.

وإستقبل الوزير الأول سيفي غريب، رئيس حكومة مملكة إسبانيا بيدرو سانشيز، بمطار الجزائر الدولي.

وتأتي زيارة رئيس حكومة مملكة إسبانيا إلى الجزائر، في سياق الحرص المشترك لقيادتي البلدين. لتعزيز علاقات التعاون وتوسيع مجالات العمل الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.

وتعتبر الزيارة مناسبة لتكثيف التشاور وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. والارتقاء بالعلاقات الثنائية وترسيخ الحوار والتنسيق بين الجزائر وإسبانيا.